Врач рассказал, какие прогулки помогут в борьбе с высоким давлением

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не зря в народе говорят, что движение — это жизнь. Для поддержания здоровья не обязательно выполнять интенсивные тренировки, ведь даже простая ходьба способна защитить человека от множества заболеваний. Этот вид активности особенно полезен для гипертоников, так как снижает давление без необходимости принимать таблетки, утверждает кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Доктор разработал для своих пациентов специальные психодинамические прогулки. При соблюдении нескольких условий можно добиться оздоровления на многие годы вперёд. В частности, ходьба должна быть монотонной и выполненной в определённом темпе. Рекомендуется заниматься ежедневно, проходя минимум пять-шесть километров и поддерживая скорость 120 шагов в минуту.

"Чтобы усилить лечебный эффект, я разработал такую методологию: это, по сути, ходьба с аудиоподдержкой. В течение часа я иду на дорожке и одновременно даю пациентам, которые включают этот видео- или аудиоурок, оздоравливающие психофизические инструменты. Подсказываю, как концентрироваться, как дышать, как подключать определенные мыслеобразы, чтобы настроить организм на более эффективную работу", — поделился врач в интервью для RG. ru.

Регулярная ходьба поможет не только гипертоикам снизить давление, но и людям, страдающим от болей в пояснице. Замечено, что после 30-40 минут равномерной ходьбы напряжение уходит, а боли исчезают. Такой вид активности благотворно влияет также на сердце и сосуды, которые обеспечивают питание абсолютно всех органов.

"Чем больше сидите — тем быстрее деградация и быстрее приходят болезни", — отметил эксперт.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



