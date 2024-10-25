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Врач раскрыла, что будет при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида

1:58
Здоровье

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом требуют особого внимания. По мнению кандидата медицинских наук, врача-эксперта лаборатории "Гемотест" Ольги Уланкиной, такие случаи называются микст-инфекцией, когда два респираторных вируса одновременно атакуют организм. Однако на практике это происходит нечасто, поскольку вирусы конкурируют между собой, и в итоге более сильный вирус определяет основные симптомы болезни.

Врач раскрыла, что будет при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

При одновременном заражении коронавирус обычно проявляется сильнее других вирусов, в то время как грипп доминирует в паре с другими вирусными инфекциями. Ситуация может меняться в зависимости от иммунитета человека, штаммов вирусов и других факторов. Врач отмечает, что выявление таких случаев может быть затруднено из-за того, что симптомы гриппа и ковида могут пересекаться, что усложняет диагностику.

"Куда выше вероятность того, что к вирусной инфекции, которая ослабляет иммунитет, присоединится бактериальная, которая может стать причиной пневмонии (в том числе микоплазменной пневмонии), фарингитов, бронхитов, гайморитов. Это распространённое последствие как коронавирусной инфекции, так и гриппа. У детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями бактериальные осложнения могут развиться и после ОРВИ", — отметила специалист в интервью для Life. ru.

Лечение осложнений обычно требует применения антибиотиков и иногда стационарного лечения. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью при первых признаках инфекции. Наиболее эффективным способом профилактики респираторных заболеваний остается вакцинация, причем прививки от ковида и гриппа можно делать одновременно.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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