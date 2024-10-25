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Врач назвал главную опасность роллов для беременных

1:40
Здоровье

Роллы и суши стали одним из любимых блюд многих россиян, но беременным женщинам рекомендуется воздержаться от их употребления из-за риска заражения опасной инфекцией. Об этом предупредила репродуктолог и акушер-гинеколог Ирина Соломахина, как сообщает Газета.Ru.

Врач назвал главную опасность роллов для беременных
Фото: Ниутамори_Киев on FB is licensed under public domain

Основная угроза для беременных женщин - это бактерия листерия, которая может присутствовать в сырой рыбе. У здоровых людей с сильным иммунитетом листериоз обычно проявляется лёгкими симптомами или небольшим пищевым отравлением. Однако беременные женщины находятся в группе повышенного риска, и заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз.

Симптомы листериоза у беременных женщин часто напоминают грипп: лихорадка, озноб, боли в мышцах, тошнота и диарея. Кроме того, эта инфекция может привести к патологиям у плода, выкидышу, преждевременным родам и гибели ребёнка.

"Заражение матери листериозом происходит при употреблении продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. Рыба, мясо, сыры, непастеризованные молочные продукты, а также сырые овощи и фрукты могут стать источниками инфекции", — пояснила специалист.

Чтобы защитить себя и малыша от заражения, Ирина Соломахина рекомендует есть приготовленные блюда. Запечённые роллы намного безопаснее, но полагаться на качество приготовления в ресторанах рискованно. Лучше всего на время беременности отказаться от диковинной еды и предпочитать более безопасные варианты.

Уточнения

Листериоз — бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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