Учёные перечислили ключевые эпигенетические изменения, которые вызывают рак

На данный момент учёные определили шесть основных признаков, указывающих на высокий риск развития онкологии у человека. Согласно мнению врачей, рак может возникнуть не только из-за генетических мутаций, но и в результате эпигенетических изменений, которые могут произойти спонтанно или под воздействием стресса. В журнале Cancer Discovery были описаны признаки трансформированных клеток, которые могут указывать на наличие опухоли.
К этим признакам относятся:
1. Снижение активности противораковых генов из-за высокого уровня метилирования ДНК;
2. Спонтанное отключение древних вирусных последовательностей, интегрированных в наш геном;
3. Нарушение модификаций гистоновых белков;
4. Изменение трёхмерной структуры ядра клетки;
5. Эпигенетическая нестабильность, которая позволяет раку развиваться;
6. Взаимодействие с генетическими изменениями при раке, где оба типа поражений усиливают друг друга.
Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- — приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики. Эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток (Эпигенетическое наследование) — изменения синтеза белков, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК.
Эпигенетические изменения сохраняются в ряде митотических делений соматических клеток, а также могут передаваться следующим поколениям.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.