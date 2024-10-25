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Учёные перечислили ключевые эпигенетические изменения, которые вызывают рак

1:04
Здоровье

На данный момент учёные определили шесть основных признаков, указывающих на высокий риск развития онкологии у человека. Согласно мнению врачей, рак может возникнуть не только из-за генетических мутаций, но и в результате эпигенетических изменений, которые могут произойти спонтанно или под воздействием стресса. В журнале Cancer Discovery были описаны признаки трансформированных клеток, которые могут указывать на наличие опухоли.

Учёные перечислили ключевые эпигенетические изменения, которые вызывают рак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

К этим признакам относятся:

1. Снижение активности противораковых генов из-за высокого уровня метилирования ДНК;
2. Спонтанное отключение древних вирусных последовательностей, интегрированных в наш геном;
3. Нарушение модификаций гистоновых белков;
4. Изменение трёхмерной структуры ядра клетки;
5. Эпигенетическая нестабильность, которая позволяет раку развиваться;
6. Взаимодействие с генетическими изменениями при раке, где оба типа поражений усиливают друг друга.

Уточнения

Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- — приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики. Эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток (Эпигенетическое наследование) — изменения синтеза белков, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК.

Эпигенетические изменения сохраняются в ряде митотических делений соматических клеток, а также могут передаваться следующим поколениям.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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