Мягкие игрушки могут таить опасность

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что мягкие игрушки могут таить в себе опасность в виде пылевых клещей и спороносных грибов.

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По словам врача, мягкие игрушки необходимо подвергать чистке или стирке, чтобы избежать опасности возникновения аллергии. При этом он уточнил, что аллергическая реакция может возникнуть не у каждого ребенка, а лишь у того, кто имеет к ним склонность.

Аллергия может проявляться в виде чихания, заложенности носа, насморка, слезящихся глаз. В крайнем случае может начать задыхаться и развиться астматический приступ.

Как сообщает Москва 24, эксперт порекомендовал проводить дезинфекцию мягких игрушек хотя бы раз в месяц.

"Если игрушку нельзя стирать, значит, надо сдавать её периодически в химчистку. Некоторые можно обрабатывать паром. В основном игрушки синтетические и их нельзя стирать при температуре выше 30-40 градусов, но при таких условиях пылевые клещи не устраняются. Поэтому можно попробовать специальные порошки, которые их уничтожают,” — рассказал врач.

Уточнения

Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и набивного материала.



Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

