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Мягкие игрушки могут таить опасность

1:13
Здоровье

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что мягкие игрушки могут таить в себе опасность в виде пылевых клещей и спороносных грибов.

Мягкие игрушки могут таить опасность
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, мягкие игрушки необходимо подвергать чистке или стирке, чтобы избежать опасности возникновения аллергии. При этом он уточнил, что аллергическая реакция может возникнуть не у каждого ребенка, а лишь у того, кто имеет к ним склонность.

Аллергия может проявляться в виде чихания, заложенности носа, насморка, слезящихся глаз. В крайнем случае может начать задыхаться и развиться астматический приступ.

Как сообщает Москва 24, эксперт порекомендовал проводить дезинфекцию мягких игрушек хотя бы раз в месяц.

"Если игрушку нельзя стирать, значит, надо сдавать её периодически в химчистку. Некоторые можно обрабатывать паром. В основном игрушки синтетические и их нельзя стирать при температуре выше 30-40 градусов, но при таких условиях пылевые клещи не устраняются. Поэтому можно попробовать специальные порошки, которые их уничтожают,” — рассказал врач.

Уточнения

Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и набивного материала.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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