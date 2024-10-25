Россиянам назвали скрытую опасность шторки в ванной

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считается, что самым грязным местом в ванной является унитаз. Однако это распространённое заблуждение. На самом деле, на защитной шторке скапливается гораздо больше болезнетворных микроорганизмов.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

В отличие от унитаза, которую чаще всего очищают, шторка редко подвергается уходу и проветриванию, отмечает старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По словам специалиста, во влажной и тёплой обстановке ванной активно размножаются различные микроорганизмы. Особенно это касается складок шторки, где со временем может возникать плесень.

Чтобы защитить себя от заболеваний, важно регулярно проветривать пространство и применять дезинфицирующие средства для уборки шторок и других поверхностей в ванной, сообщает Life.