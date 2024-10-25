Эксперт объяснила, как выбрать самые полезные макароны

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны являются универсальным гарниром, который можно подавать к различным блюдам. Однако не все макароны одинаково полезны и вкусны. Чтобы выбрать качественные макароны, необходимо учитывать два важных правила при покупке.

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По словам заведующей лабораторией ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктории Грудиной, первое, на что следует обратить внимание, это состав макарон. В нём должна быть мука из твёрдых сортов пшеницы или мука класса А. Второе: необходимо проверять количество белка в макаронах, объяснила она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Чем выше содержание белка, тем полезнее макароны. Чем ниже содержание белка, тем ниже калорийность и тем ниже их польза. Поэтому критерий — это 12% белка на 100 граммов", — уточнила Виктория Грудина.

На прилавках магазинов можно найти макароны из различных сортов муки. Например, макароны из полбы имеют ореховый или горьковатый вкус. Макароны из кукурузной муки богаты витаминами и минеральными солями. Соба, изготовленная из гречневой муки, имеет низкую калорийность и повышенный уровень клетчатки. Фунчоза, или стеклянная лапша, по составу не относится к макаронам и состоит из крахмала и воды.