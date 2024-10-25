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Эксперт объяснила, как выбрать самые полезные макароны

1:25
Здоровье

Макароны являются универсальным гарниром, который можно подавать к различным блюдам. Однако не все макароны одинаково полезны и вкусны. Чтобы выбрать качественные макароны, необходимо учитывать два важных правила при покупке.

Эксперт объяснила, как выбрать самые полезные макароны
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам заведующей лабораторией ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктории Грудиной, первое, на что следует обратить внимание, это состав макарон. В нём должна быть мука из твёрдых сортов пшеницы или мука класса А. Второе: необходимо проверять количество белка в макаронах, объяснила она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Чем выше содержание белка, тем полезнее макароны. Чем ниже содержание белка, тем ниже калорийность и тем ниже их польза. Поэтому критерий — это 12% белка на 100 граммов", — уточнила Виктория Грудина.

На прилавках магазинов можно найти макароны из различных сортов муки. Например, макароны из полбы имеют ореховый или горьковатый вкус. Макароны из кукурузной муки богаты витаминами и минеральными солями. Соба, изготовленная из гречневой муки, имеет низкую калорийность и повышенный уровень клетчатки. Фунчоза, или стеклянная лапша, по составу не относится к макаронам и состоит из крахмала и воды.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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