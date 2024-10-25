Эксперт объяснила, как выбрать самые полезные макароны

Макароны являются универсальным гарниром, который можно подавать к различным блюдам. Однако не все макароны одинаково полезны и вкусны. Чтобы выбрать качественные макароны, необходимо учитывать два важных правила при покупке.
По словам заведующей лабораторией ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктории Грудиной, первое, на что следует обратить внимание, это состав макарон. В нём должна быть мука из твёрдых сортов пшеницы или мука класса А. Второе: необходимо проверять количество белка в макаронах, объяснила она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Чем выше содержание белка, тем полезнее макароны. Чем ниже содержание белка, тем ниже калорийность и тем ниже их польза. Поэтому критерий — это 12% белка на 100 граммов", — уточнила Виктория Грудина.
На прилавках магазинов можно найти макароны из различных сортов муки. Например, макароны из полбы имеют ореховый или горьковатый вкус. Макароны из кукурузной муки богаты витаминами и минеральными солями. Соба, изготовленная из гречневой муки, имеет низкую калорийность и повышенный уровень клетчатки. Фунчоза, или стеклянная лапша, по составу не относится к макаронам и состоит из крахмала и воды.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.