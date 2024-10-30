Кофе или цикорий: какой напиток выбрать для здоровья

Кофе давно стал любимым напитком для многих, но что делать тем, кому он противопоказан? Ответ — цикорий. Считается, что этот напиток может бодрить и быть не менее полезным, чем кофе. Но так ли это? Давайте разберёмся, какой из напитков полезнее для здоровья.
Польза кофе
Кофе по праву считается лучшим среди бодрящих напитков. Он не только тонизирует и пробуждает, но и обладает ярким вкусом и ароматом. Кроме того, в его составе есть антиоксиданты, витамин B2, магний. Кофе полезен для работы мозга, поддерживает здоровье печени и сердечно-сосудистой системы.
Вред кофе
Однако у кофе есть и побочные эффекты. Он может вызвать раздражительность, нервозность, головные боли, тремор и повысить кислотность в желудке. Также возможны вздутие живота и рвота, особенно если пить кофе натощак. Напиток не рекомендуется детям, людям с высоким давлением, эпилепсией или синдромом раздраженного кишечника.
Польза цикория
Цикорий — отличная альтернатива кофе для тех, кому противопоказан кофеин. В его составе множество полезных веществ: инулин, витамины E, K, A, C, группа B, кальций, фосфор и фолиевая кислота. Напиток из цикория по вкусу напоминает эспрессо, но не содержит кофеина, что делает его безопасным для тех, кто не переносит этот стимулятор.
Цикорий — это не только альтернатива, но и природный пребиотик, благодаря инулину, который способствует росту полезных кишечных бактерий. Напиток оказывает мягкое слабительное и противоотечное действие, улучшает отток желчи, снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Противовоспалительные свойства цикория делают его полезным при остеоартрите. Основные противопоказания — это беременность и аллергия на корень цикория.
Заключение
Оба напитка имеют свои плюсы и минусы. Главное помнить, что и кофе, и цикорий полезны только при умеренном употреблении. Беременным женщинам врачи не рекомендуют пить ни один из этих напитков. Поэтому выбор между кофе и цикорием стоит делать с учётом своих предпочтений и особенностей здоровья.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.