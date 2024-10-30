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Кофе или цикорий: какой напиток выбрать для здоровья

2:29
Здоровье

Кофе давно стал любимым напитком для многих, но что делать тем, кому он противопоказан? Ответ — цикорий. Считается, что этот напиток может бодрить и быть не менее полезным, чем кофе. Но так ли это? Давайте разберёмся, какой из напитков полезнее для здоровья.

Кофе или цикорий: какой напиток выбрать для здоровья
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

Польза кофе

Кофе по праву считается лучшим среди бодрящих напитков. Он не только тонизирует и пробуждает, но и обладает ярким вкусом и ароматом. Кроме того, в его составе есть антиоксиданты, витамин B2, магний. Кофе полезен для работы мозга, поддерживает здоровье печени и сердечно-сосудистой системы.

Вред кофе

Однако у кофе есть и побочные эффекты. Он может вызвать раздражительность, нервозность, головные боли, тремор и повысить кислотность в желудке. Также возможны вздутие живота и рвота, особенно если пить кофе натощак. Напиток не рекомендуется детям, людям с высоким давлением, эпилепсией или синдромом раздраженного кишечника.

Польза цикория

Цикорий — отличная альтернатива кофе для тех, кому противопоказан кофеин. В его составе множество полезных веществ: инулин, витамины E, K, A, C, группа B, кальций, фосфор и фолиевая кислота. Напиток из цикория по вкусу напоминает эспрессо, но не содержит кофеина, что делает его безопасным для тех, кто не переносит этот стимулятор.

Цикорий — это не только альтернатива, но и природный пребиотик, благодаря инулину, который способствует росту полезных кишечных бактерий. Напиток оказывает мягкое слабительное и противоотечное действие, улучшает отток желчи, снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Противовоспалительные свойства цикория делают его полезным при остеоартрите. Основные противопоказания — это беременность и аллергия на корень цикория.

Заключение

Оба напитка имеют свои плюсы и минусы. Главное помнить, что и кофе, и цикорий полезны только при умеренном употреблении. Беременным женщинам врачи не рекомендуют пить ни один из этих напитков. Поэтому выбор между кофе и цикорием стоит делать с учётом своих предпочтений и особенностей здоровья.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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