Эпидемиолог выявила основную опасность сибирской инфекции, распространившейся по России

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вспышки микоплазменной пневмонии зарегистрированы в 16 регионах России, однако вероятность заражения, по словам Елены Эсауленко, заведующей кафедрой инфекционных болезней СПбГПМУ, остается низкой. Даже при близком контакте с больным риск инфицирования невелик.

"Она не настолько быстро попадет в организм воздушно-капельным путём. Если находиться в одном помещении с больным человеком, то риск инфицирования составляет 10% — это небольшой риск. Если вы надеваете маску, общаясь с человеком, у которого есть риск респираторной инфекции, то риск невысок", — пояснила специалист в интервью для телеканала "Звезда".

Микоплазменная пневмония вызывается микоплазмой — уникальным микроорганизмом, занимающим промежуточное положение между бактериями и вирусами. Этот патоген поражает не только лёгкие, но и другие органы, что отличает его от других возбудителей пневмонии. Чаще всего заболевают дети и взрослые до 40 лет, регулярно посещающие места с большой концентрацией людей.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).



Микоплазма (лат. Mycoplasma) — род бактерий класса Микоплазмы (Mollicutes), не имеющих клеточной стенки.

