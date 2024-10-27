Психолог Морозова рассказала, с какого возраста можно знакомить ребёнка с гаджетами

В современном мире дети быстро осваивают цифровые технологии, и уже к трём годам они разбираются в них лучше, чем их родители. Это даёт возможность взрослым заниматься своими делами, но возникает вопрос о безопасности такого раннего знакомства с технологиями для развития ребёнка.

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Первые три года жизни ребёнка важны для формирования речевых и коммуникативных навыков. С трёх до семи лет дети развивают социальные и ролевые навыки, учатся взаимодействовать со сверстниками. Однако постоянное использование гаджетов может замедлить этот процесс.

Семейный психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова поделилась с Ньюсинфо своим мнением о влиянии гаджетов на развитие детей.

Эксперт считает, что начинать знакомить ребёнка с гаджетами лучше всего с семи лет, когда ребёнок уже может осознанно воспринимать информацию.

"Как раз в школу начинают отдавать, тут он уже может чуть не зомбироваться, не просто тупо в голову программы будут загружаться. До 7 лет на подсознание все записывается, что мы видим. И вот почему, например, даже телевизор плох, не только гаджеты. На подсознание записывается не только то, что нам говорят, но то, что мы даже вскользь увидели, и подсознание все это складывает в копилку", — сказала Морозова.

Влияние на развитие речевых и коммуникативных навыков неоднозначно, и многое зависит от взаимодействия родителей с ребёнком. Чрезмерное использование гаджетов может привести к утрате связи с природой и физической активности, считает специалист.

При этом Морозова подчеркнула, что важно ограничивать время использования гаджетов и находить время для общения с ребёнком. Также необходимо контролировать контент, чтобы он был добрым и полезным. Она отметила, что в западных мультфильмах часто присутствует агрессия, и дети могут считать себя неуязвимыми. В советских мультфильмах больше положительных моментов. Важно, чтобы гаджеты не заменяли живое общение, добавила специалист.

"Да по-хорошему правильно ограничить так, что найти самому время для общения с ребенком и самому поиграть в куклы, порисовать. Ребенку нужно общение любое, а не вот это виртуальное", — подчеркнула Морозова.

Если родители контролируют контент, который смотрит их ребёнок, то ничего плохого не произойдёт. Важно подбирать добрые и полезные мультфильмы. Если контент не контролируется, то поведение ребёнка может стать неконтролируемым. Важно подбирать мультфильмы, в которых уважают старших. Важно контролировать контент и устанавливать детский режим, добавила психолог.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

