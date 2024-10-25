Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России обсуждаются риски заражения микоплазменной пневмонией, случаи которой зарегистрированы в 16 регионах страны.

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Елена Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, отметила, что вероятность заразиться этой опасной инфекцией очень низка, даже если находиться в одном помещении с инфицированным человеком.

Специалист объяснила, что микоплазменную пневмонию вызывает микоплазма — уникальный вид микроорганизмов, который не может быть отнесен ни к бактериям, ни к вирусам. Они поражают не только легкие, но и иные органы, что приводит к возникновению специфической формы пневмонии. Зачастую этой болезнью страдают дети и взрослые до 40 лет, особенно те, кто часто бывает в людных местах.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

