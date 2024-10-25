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Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России

0:55
Здоровье

В России обсуждаются риски заражения микоплазменной пневмонией, случаи которой зарегистрированы в 16 регионах страны.

Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Елена Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, отметила, что вероятность заразиться этой опасной инфекцией очень низка, даже если находиться в одном помещении с инфицированным человеком.

Специалист объяснила, что микоплазменную пневмонию вызывает микоплазма — уникальный вид микроорганизмов, который не может быть отнесен ни к бактериям, ни к вирусам. Они поражают не только легкие, но и иные органы, что приводит к возникновению специфической формы пневмонии. Зачастую этой болезнью страдают дети и взрослые до 40 лет, особенно те, кто часто бывает в людных местах.

 

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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