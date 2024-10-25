Генетики обнаружили в ДНК россиян причины осенней хандры

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стала известна причина возникновения хандры у россиян осенью. Как сообщает Газета. Ru, она связана с особой мутацией в ДНК, вызывающей сезонное аффективное расстройство (САР).

Фото: Freepik by freepik, PDM

Согласно данным учёных медико-генетического центра Genotek, такая мутация обнаружена у каждого десятого жителя России. Это приводит к развитию САР — одного из видов депрессии — в осенний и зимний периоды. Основными симптомами являются подавленное настроение, упадок сил, изменения в аппетите и сне.

В результате изучения более 40 тысяч геномов россиян из разных этнических групп учёные пришли к выводу, что мутация происходит в гене ZBTB20 и увеличивает риск САР в 1,5 раза.

"Белок ZBTB20 регулирует работу генов, "выключая" их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи", — сообщили учёные.

Для предотвращения САР врачи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, особенно в утренние часы, использовать светотерапию, поддерживать физическую активность и создавать уютную атмосферу дома. Кроме того, рекомендуется установить режим сна для регулирования циркадных ритмов, а также попробовать использовать будильники с эффектом рассвета для мягкого пробуждения.

Уточнения

Сезонное аффективное расстройство САР (англ. seasonal affective disorder, SAD) — одно из аффективных расстройств, частный случай рекуррентного депрессивного расстройства, возникающее эпизодически — вероятно, в результате недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина в осенне-зимний период.



Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

