Упавшая еда: как быстро на ней размножаются бактерии

Что упало, то пропало: почему есть с пола — риск

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищу, упавшую на пол, лучше не поднимать, утверждает биолог И. Лялина. Даже в момент падения еда сразу же "атакуется" микроорганизмами, которые присутствуют на любой поверхности.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID

Как поясняет специалист, бактерии мгновенно облепляют пищу, особенно если она влажная. Так, упавший на пол пельмень представляет большую угрозу, чем, скажем, крекер. При этом количество бактерий на еде не зависит от типа покрытия или от того, как часто проводится уборка. Патогенные микроорганизмы могут оставаться активными на сухих поверхностях свыше месяца, а на влажных и вовсе присутствуют постоянно. Эти микробы могут вызывать пищевые отравления с симптомами, такими как высокая температура, диарея и рвота.

Если пища падает на ковёр, риск возрастает: к бактериям могут добавиться пылевые клещи или мелкие насекомые, способные спровоцировать аллергическую реакцию. Поэтому, по словам эксперта, рисковать не стоит.

Уточнения

Микрооргани́змы - собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.



Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

