Важность раннего сна для развития и здоровья кишечника

Ранний сон и здоровый кишечник: что нужно знать родителям

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование китайских учёных показало, что время, когда дети ложатся спать, напрямую связано с состоянием их кишечной микрофлоры. Чем раньше ребёнок засыпает, тем более разнообразен его микробиом, что положительно влияет на когнитивные функции, иммунную систему и общее развитие.

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В исследовании приняли участие около 90 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Они были разделены на две группы: первая ложилась спать до 21:30, а вторая — позже. В течение 14 дней учёные фиксировали не только время сна, но и его качество и продолжительность.

Результаты эксперимента показали, что у детей из первой группы, ложившихся спать раньше, наблюдалось больше полезных бактерий в кишечнике. Учёные сделали вывод, что здоровый режим сна способствует более разнообразной микрофлоре кишечника. Эти данные подчёркивают важность качественного сна для полноценного развития детей.

Уточнения

Микробиом - сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.



Кише́чник - орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

