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Японские офтальмологи добились успеха в восстановлении зрения

Прорыв в офтальмологии: стволовые клетки помогают вернуть зрение
1:48
Здоровье

Японские учёные сделали значительный шаг вперёд в восстановлении зрения, успешно вырастив новые зрительные клетки в глазу обезьяны. В офтальмологической клинике в Кобе команда под руководством Мичико Мандаи использовала человеческие стволовые клетки для лечения повреждений сетчатки, связанных с возрастной потерей зрения. Основное внимание было уделено макулярному отверстию — заболеванию, приводящему к ухудшению центрального зрения.

Прорыв в офтальмологии: стволовые клетки помогают вернуть зрение
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

С течением времени стекловидное тело может отделяться от сетчатки, что вызывает разрывы и повреждения. Традиционные методы лечения не всегда помогают восстановить зрение полностью и могут даже негативно влиять на периферическое зрение. В этом исследовании учёные трансплантировали стволовые клетки человеку в глаз макаки и спустя полгода отметили улучшение: способность животного фокусироваться на тестовых точках увеличилась с 1,5 % до 11-26 %.

Тем не менее, исследование вызвало этические вопросы. Чтобы тщательно изучить влияние трансплантированных клеток, учёные были вынуждены удалить глаз обезьяны. В результате анализа было обнаружено, что сетчатка образовала новые зрительные клетки. Однако остаётся неясным, появились ли эти клетки из пересаженной стволовой клетки или из тканей самой сетчатки макаки. Таким образом, учёные пока не могут с уверенностью сказать, как стволовые клетки стимулировали рост новых клеток.

На данном этапе специалисты подчёркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы определить, применим ли этот метод для лечения человеческого зрения.

Уточнения

Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
 

Стволовы́е кле́тки - недифференцированные клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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