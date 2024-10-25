Мокрая спортивная одежда может быть опасна для женского здоровья

Мокрая спортивная одежда из синтетических материалов после тренировки может стать причиной размножения бактерий, вызывающих цистит.
Кэтрин Худ, эксперт по женскому здоровью и выпускница Оксфордского Университета, рассказала Daily Mail, что каждая третья женщина сталкивается с циститом — инфекцией мочевыводящих путей, сопровождающейся болью, жжением и частыми позывами к мочеиспусканию.
Причиной заболевания часто становятся бактерии, естественно присутствующие в организме, которые могут проникнуть в мочевой пузырь через уретру. Нейлон, полиэстер и лайкра задерживают влагу и плохо пропускают воздух, создавая идеальную среду для бактерий. Леггинсы, плотно прилегающие к телу, могут способствовать проникновению бактерий в мочевыводящие пути.
Худ рекомендует как можно скорее переодеваться и принимать душ после тренировки, чтобы снизить риск заражения. Простые меры гигиены могут помочь предотвратить распространение бактерий и защитить женское здоровье.
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