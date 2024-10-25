Мокрая спортивная одежда может быть опасна для женского здоровья

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мокрая спортивная одежда из синтетических материалов после тренировки может стать причиной размножения бактерий, вызывающих цистит.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Кэтрин Худ, эксперт по женскому здоровью и выпускница Оксфордского Университета, рассказала Daily Mail, что каждая третья женщина сталкивается с циститом — инфекцией мочевыводящих путей, сопровождающейся болью, жжением и частыми позывами к мочеиспусканию.

Причиной заболевания часто становятся бактерии, естественно присутствующие в организме, которые могут проникнуть в мочевой пузырь через уретру. Нейлон, полиэстер и лайкра задерживают влагу и плохо пропускают воздух, создавая идеальную среду для бактерий. Леггинсы, плотно прилегающие к телу, могут способствовать проникновению бактерий в мочевыводящие пути.

Худ рекомендует как можно скорее переодеваться и принимать душ после тренировки, чтобы снизить риск заражения. Простые меры гигиены могут помочь предотвратить распространение бактерий и защитить женское здоровье.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

