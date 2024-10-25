Психолог Сретенова: как не потерять себя в большом потоке информации

Люди ежедневно сталкиваются с большим потоком информации, как при этом не потерять себя и не начать жить чужой жизнью? Специалист Центра психологической поддержки Анны Рязановой в Москве Анастасия Сретенова считает, что в этом поможет рефлексия.
Рефлексия – это умение анализировать и оценивать себя, прислушиваться к своим чувствам, видеть плюсы и минусы, понять, где и что можно улучшить. Однако не стоит ее сравнивать с самобичеванием. Рефлексия помогает знакомиться с собой.
Психолог отмечает, что самоанализ позволяет правильно ставить цели и идти к ним, также он меняет мышление, мы хотим расти как интеллектуально, так и духовно. Но чтобы не попасть в ловушку самокопания, важно научиться задавать себе правильные вопросы. Какие – рассказала Анастасия Сретенова.
Это простые шаги не потребуют много времени. Но они позволят вам начать изучать себя и свой мир.
Рефле́ксия — понятие, охватывающее явления и концепции, относящиеся к обращению разума, духа, души, мышления, сознания, человека (как родового существа или как индивидуума), коллективов на самого себя.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.