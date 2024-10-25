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Психолог Сретенова: как не потерять себя в большом потоке информации

1:26
Здоровье

Люди ежедневно сталкиваются с большим потоком информации, как при этом не потерять себя и не начать жить чужой жизнью? Специалист Центра психологической поддержки Анны Рязановой в Москве Анастасия Сретенова считает, что в этом поможет рефлексия.

Психолог Сретенова: как не потерять себя в большом потоке информации
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

 Рефлексия – это умение анализировать и оценивать себя, прислушиваться к своим чувствам, видеть плюсы и минусы, понять, где и что можно улучшить. Однако не стоит ее сравнивать с самобичеванием. Рефлексия помогает знакомиться с собой.

Психолог отмечает, что самоанализ позволяет правильно ставить цели и идти к ним, также он меняет мышление, мы хотим расти как интеллектуально, так и духовно. Но чтобы не попасть в ловушку самокопания, важно научиться задавать себе правильные вопросы. Какие – рассказала Анастасия Сретенова.

  • Почаще задавайте себе вопрос: "Что я чувствую?" Например, вы испытываете голод или просто НАДО поесть?
  • Попробуйте чувствовать то, что вас окружает, например, посмотрите на дерево или цветок.
  • Называйте свои эмоции. Если вы злитесь, то признайтесь себе: "Да, я злюсь". Так вы снизите накал страстей внутри себя на 50%.

Это простые шаги не потребуют много времени. Но они позволят вам начать изучать себя и свой мир.

Уточнения

Рефле́ксия — понятие, охватывающее явления и концепции, относящиеся к обращению разума, духа, души, мышления, сознания, человека (как родового существа или как индивидуума), коллективов на самого себя.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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