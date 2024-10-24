Урчание в животе: секреты, о которых вы не знали

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Урчание в животе — вполне естественное явление, которое чаще всего не вызывает повода для беспокойства.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Давайте разберёмся, почему появляются такие звуки и можно ли с этим что-то сделать.

Причины урчания в желудке и кишечнике

Существует несколько распространённых причин, из-за которых может возникать урчание.

Голод

Когда желудок долгое время не получает пищи, он начинает активно напоминать об этом. Звуки становятся громкими и могут быть слышны даже окружающим.

Дисбактериоз

Нарушение баланса микрофлоры в кишечнике замедляет процесс пищеварения, что приводит к возникновению урчащих звуков и дискомфорту.

Переедание

Переизбыток пищи перегружает желудок, и он не справляется с её перевариванием. В результате может возникать урчание как признак перегрузки.

Пищевая аллергия

Некоторые продукты могут вызвать аллергическую реакцию, что негативно отражается на работе ЖКТ и также приводит к урчанию.

Еда на бегу

Когда человек ест слишком быстро, в желудок вместе с едой попадает большое количество воздуха. Это не только усложняет пищеварение, но и вызывает характерные звуки.

Неправильное питание

Частые перекусы или употребление неподходящих продуктов могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Строгие диеты или однообразное питание также могут стать причиной урчания.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

