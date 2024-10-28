Как короткие паузы в ходьбе могут улучшить физическую активность

Хитрость, которая увеличит ваш расход калорий на прогулке

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перерывы во время прогулок могут значительно повысить расход калорий, как показало исследование ученых из Миланского университета. Согласно данным, короткие паузы во время пеших прогулок усиливают потребление энергии и кислорода, что делает такие прогулки более эффективными с точки зрения сжигания калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, PDM

В эксперименте приняли участие 10 здоровых добровольцев, которые выполняли тесты на беговой дорожке и степпере. Исследователи измеряли потребление кислорода и расход энергии при различных режимах ходьбы. Оказалось, что ходьба с короткими паузами (по 10-30 секунд) требует больше энергии по сравнению с непрерывной ходьбой. Это связано с тем, что в начале каждого отрезка организм тратит больше ресурсов на "разогрев", чем при равномерной нагрузке.

Кроме того, эффективность использования кислорода возрастает по мере продолжения движения, что делает такой подход особенно полезным для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, включая пожилых и тех, кто восстанавливается после инсульта. Эти выводы могут стать основой для новых рекомендаций по улучшению физической активности, что сделает её более доступной и эффективной для широкого круга людей.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.



Кало́рия - внесистемная единица количества теплоты.

