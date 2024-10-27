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Вода с лимоном: полезные свойства и противопоказания

Вода с лимоном: польза и скрытые риски для здоровья
0:59
Здоровье

Вода с лимоном по утрам — это популярное средство, которое укрепляет иммунитет и способствует снижению веса, но, как отмечает диетолог Е. Соломатина, оно подходит не всем. У этой привычки есть как преимущества, так и противопоказания.

Вода с лимоном: польза и скрытые риски для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, вода с лимоном обладает желчегонным и мочегонным эффектом, что помогает предотвратить образование камней в почках и поджелудочной железе. Этот напиток также богат антиоксидантами, калием и витамином C, что способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса в организме и улучшению общего самочувствия.

Однако, как подчёркивает врач, не всем стоит вводить воду с лимоном в свой рацион. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пить такой напиток не рекомендуется. Также он противопоказан при аллергии или непереносимости цитрусов.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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