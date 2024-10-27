Проект Rapid: британские учёные выясняют, влияет ли загрязнение воздуха на мозг

Британские учёные планируют выяснить, связано ли загрязнение воздуха с развитием деменции. Специалисты вскоре приступят к амбициозному исследовательскому проекту, который направлен на изучение воздействия загрязнённого воздуха на мозг. Эксперты считают, что это исследование может помочь понять, как атмосферное загрязнение связано с нейродегенеративными заболеваниями, включая деменцию.
Исследователи из Института Фрэнсиса Крика возглавляют этот проект, который получил название "Rapid" (Стремительный). Финансовую поддержку обеспечивает благотворительная организация Race Against Dementia. В ходе работы учёные будут детально изучать механизмы, через которые мельчайшие загрязняющие частицы могут вызывать нейродегенерацию и, в конечном итоге, деменцию.
Цель проекта — не только выяснить, как загрязнение воздуха влияет на развитие деменции, но и открыть новые пути для разработки препаратов, которые смогут замедлить или предотвратить такие болезни, как болезнь Альцгеймера. Ученые отмечают, что связь между загрязнением воздуха и деменцией долгое время оставалась неясной. Однако недавно эпидемиологические исследования показали, что микрочастицы в воздухе могут быть серьёзным фактором риска.
Именно поэтому учёные стремятся понять, каким образом эти крошечные частицы проникают в мозг и провоцируют серьезные изменения в нервной системе. Результаты исследования могут стать основой для разработки эффективных методов борьбы с деменцией.
Мозг — центральный отдел нервной системы.
Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.