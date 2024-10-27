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Проект Rapid: британские учёные выясняют, влияет ли загрязнение воздуха на мозг

Стремительный проект: как воздух влияет на мозг
1:41
Здоровье

Британские учёные планируют выяснить, связано ли загрязнение воздуха с развитием деменции. Специалисты вскоре приступят к амбициозному исследовательскому проекту, который направлен на изучение воздействия загрязнённого воздуха на мозг. Эксперты считают, что это исследование может помочь понять, как атмосферное загрязнение связано с нейродегенеративными заболеваниями, включая деменцию.

Стремительный проект: как воздух влияет на мозг
Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика возглавляют этот проект, который получил название "Rapid" (Стремительный). Финансовую поддержку обеспечивает благотворительная организация Race Against Dementia. В ходе работы учёные будут детально изучать механизмы, через которые мельчайшие загрязняющие частицы могут вызывать нейродегенерацию и, в конечном итоге, деменцию.

Цель проекта — не только выяснить, как загрязнение воздуха влияет на развитие деменции, но и открыть новые пути для разработки препаратов, которые смогут замедлить или предотвратить такие болезни, как болезнь Альцгеймера. Ученые отмечают, что связь между загрязнением воздуха и деменцией долгое время оставалась неясной. Однако недавно эпидемиологические исследования показали, что микрочастицы в воздухе могут быть серьёзным фактором риска.

Именно поэтому учёные стремятся понять, каким образом эти крошечные частицы проникают в мозг и провоцируют серьезные изменения в нервной системе. Результаты исследования могут стать основой для разработки эффективных методов борьбы с деменцией.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы.

Деме́нция приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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