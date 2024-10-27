Оказалось, что обоняние реагирует в десять раз быстрее, чем предполагали

Скорость обоняния: люди распознают ароматы в рекордные миллисекунды

Люди способны ощущать запахи гораздо быстрее, чем мы привыкли думать. Китайская академия наук представила сенсационное исследование, которое меняет наши представления об обонянии. Согласно новому открытию, люди могут различать последовательности запахов за время всего от 40 до 80 миллисекунд. Это на порядок быстрее, чем полагали ранее.

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Для подтверждения своих выводов, учёные разработали специальное устройство, в котором два разных запаха подавались через трубки разной длины. В экспериментах участвовали 229 добровольцев, которые в 63% случаев смогли правильно определить последовательность запахов. Эти результаты говорят о высокой чувствительности человеческого обоняния к изменениям в ароматах, даже если они происходят очень быстро.

Однако, хотя люди и могли быстро отличить запахи друг от друга, участникам эксперимента было сложнее определить, какой из них был первым. Это открытие подчёркивает, насколько сложной и тонко организованной является система восприятия запахов в нашей повседневной жизни.

Уточнения

Экспериме́нт - процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

