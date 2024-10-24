Врач сообщила об опасности вейпов, которые провоцируют "попкорновую" болезнь

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ароматизаторы в вейпах, в частности диацетил, используемый для получения сливочного вкуса, могут быть причиной острого бронхиолита. Ранее подобное заболевание наблюдалось у работников по производству попкорна, где диацетил применялся для аналогичной цели.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

Пульмонолог Виктория Вавилова из клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объясняет, что при нагревании диацетил вызывает воспаление в дыхательных путях, повреждает ДНК и приводит к гибели клеток, сообщает Газета.Ru.

"Попкорновая" болезнь, вызываемая диацетилом, проявляется разнообразными симптомами, включая кашель, одышку, боли в груди и животе, учащённое сердцебиение, температуру, хрипы, тошноту, рвоту, кровохарканье, потерю аппетита, диарею и общее недомогание. Из-за сложности лечения, эксперт рекомендует отказаться от использования вейпов.

"Острый бронхиолит — это заболевание с крайне плохим ответом на проводимую терапию. Целью лечения является предотвращение дальнейшего прогрессирования заболевания", — уточнила специалист.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

