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Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту

1:01
Здоровье

Утренняя горечь во рту, как правило, связана с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Часто этот симптом сопровождается болью справа под рёбрами, вздутием живота и даже рвотой с примесью желчи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов, сообщает Газета. Ru.

Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту
Фото: Sueño by Juanedc, CC BY 2.0

По словам Белоусова, утренняя горечь может быть симптомом пяти заболеваний: гастрита, язвы желудка, патологий печени или желчного пузыря, а также сахарного диабета.

"Если работа желчевыводящих путей нарушена, желчь может забрасываться в желудок, а из него в пищевод, вызывая ощущение горечи", — отметил специалист.

Однако, утренняя горечь не всегда связана с болезнями. Она может быть вызвана курением, неправильной гигиеной рта, употреблением некоторых продуктов и лекарств. В частности, врач назвал в качестве возможных причин антибиотики и кедровые орешки.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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