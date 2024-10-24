Врач раскрыла, как укрепить здоровье осенью

Осенью возрастает вероятность простудных заболеваний. Это связано с истощением летних запасов витаминов, что приводит к дефициту к октябрю и, как следствие, ослаблению иммунной системы. Также негативно сказывается сокращение светового дня, об этом рассказала РИАМО врач Вера Серёжина.

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Для укрепления здоровья осенью необходимо комплексное решение проблемы. Врач рекомендует пройти обследование на уровень витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует уделить дефициту витамина D и цинка, восполняя их в соответствии с дозировкой, назначенной врачом.

Важным фактором является правильное питание. Серёжина советует заменить вредные трансжиры на полезные жиры морской рыбы. Также необходимо увеличить потребление фруктов и ягод, богатых витамином C. В то же время, следует избегать продуктов с охлаждающим эффектом, таких как арбуз и свежие овощи.

"Вместо этого следует отдавать предпочтение тёплым продуктам, которые помогают сохранять тепло. Особенно полезны в этот период сухофрукты и орехи, которые содержат необходимые витамины и микроэлементы", — отметила эксперт.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

