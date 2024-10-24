Врач раскрыла, как укрепить здоровье осенью

Осенью возрастает вероятность простудных заболеваний. Это связано с истощением летних запасов витаминов, что приводит к дефициту к октябрю и, как следствие, ослаблению иммунной системы. Также негативно сказывается сокращение светового дня, об этом рассказала РИАМО врач Вера Серёжина.
Для укрепления здоровья осенью необходимо комплексное решение проблемы. Врач рекомендует пройти обследование на уровень витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует уделить дефициту витамина D и цинка, восполняя их в соответствии с дозировкой, назначенной врачом.
Важным фактором является правильное питание. Серёжина советует заменить вредные трансжиры на полезные жиры морской рыбы. Также необходимо увеличить потребление фруктов и ягод, богатых витамином C. В то же время, следует избегать продуктов с охлаждающим эффектом, таких как арбуз и свежие овощи.
"Вместо этого следует отдавать предпочтение тёплым продуктам, которые помогают сохранять тепло. Особенно полезны в этот период сухофрукты и орехи, которые содержат необходимые витамины и микроэлементы", — отметила эксперт.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
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