Учёные подтверждают: вера в себя помогает преодолевать преграды на пути к успеху

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи Норвежского университета науки и технологий выяснили, какая психологическая установка способствует успеху. Они обнаружили, что ключом к достижению результатов является установка на рост в любых обстоятельствах. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале New Ideas in Psychology (NIP). Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

В ходе исследования было опрошено 723 человека в возрасте от 16 до 85 лет. Участникам предложили оценить свою степень согласия с несколькими утверждениями.

Исследование охватывало вопросы, связанные с мотивацией и реакцией на трудности. В анкете содержались такие утверждения, как "Я уверен, что смогу повысить свои навыки и знания, если прикладывать усилия" и "Мне нравится принимать вызовы и пробовать что-то новое".

Учёные оценивали мотивацию участников по двум ключевым аспектам: "поток" и "страсть". Под потоком подразумевается способность полностью погружаться в деятельность, забывая о времени, тогда как страсть отражает уровень увлечения и интереса человека к конкретной теме.

Согласно мнению экспертов, люди, которые чаще рассматривают трудности в позитивном свете и связывают их с шансами для личного роста, легче достигают своих целей в разных областях жизни, включая образование, карьеру, спорт, творчество и отношения.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

