Спортивные привычки, которые угрожают женскому здоровью

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После завершения физической активности влажная спортивная форма из синтетических материалов становится идеальной средой для размножения бактерий, вызывающих цистит. Об этом сообщила Газета.Ru со ссылкой на эксперта по женскому здоровью Кэтрин Худ, получившая степень бакалавра медицины и хирургии (MBBS) в Оксфордском университете.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

По статистике, каждая третья женщина сталкивается с циститом, который является наиболее распространенной инфекцией мочевыводящих путей (ИМП). Это заболевание сопровождается болевыми ощущениями, жжением и частыми позывами к мочеиспусканию. Основной причиной цистита являются бактерии, которые проникают в мочевой пузырь через уретру. Чаще всего это микроорганизмы, которые естественным образом обитают в области прямой кишки или влагалища и перемещаются на уретру.

Доктор Худ обращает внимание, что использование спортивной формы из синтетических тканей может увеличить вероятность развития инфекций. Такие материалы, как нейлон, полиэстер и лайкра, имеют низкую воздухопроницаемость и могут удерживать влагу в течение физических нагрузок, создавая идеальные условия для размножения микробов. Плотно облегающие леггинсы также могут способствовать проникновению бактерий в мочевыводящие пути.

Эксперт подчеркивает, что риск возникновения цистита возрастает при длительном нахождении в мокрой и потной спортивной одежде. Для снижения вероятности заражения рекомендуется как можно скорее сменить одежду и принять душ после тренировки.

Уточнения

Синтетика — синтетический продукт, особенно синтетическое волокно или ткань, лекарство или пластмасса, получаемые методом химического синтеза.

