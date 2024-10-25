Борьба со стрессом: как снять напряжение без таблеток

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс — естественная реакция нашего организма и психики на различные тревожные факторы. Однако важно помнить, что затяжной или постоянный стресс может значительно подорвать здоровье. Именно поэтому так необходимо искать эффективные способы для снятия напряжения. Вот несколько методов, которые стоит попробовать.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Тренажёрный зал

После хорошей тренировки у вас просто не останется ни физических, ни моральных сил на то, чтобы переживать из-за стрессовых ситуаций. Специалисты считают это одним из самых полезных и экологичных способов справиться с нервным напряжением.

Если у вас нет возможности посетить тренажёрный зал, не беда — упражнения можно выполнять и дома. Даже всего 50 правильно выполненных приседаний могут быстро успокоить и снять напряжение.

Музыка

Многим кажется, что грустная или депрессивная музыка только усиливает негативные эмоции. Однако это не совсем так. Если музыка вам близка, она может оказать по-настоящему лечебное действие. И даже если у вас возникнет желание поплакать — поддайтесь этому чувству. После слёз вы обязательно почувствуете облегчение.

Хороший фильм

Качественный фильм тоже может стать мощным инструментом борьбы со стрессом. Лёгкая комедия поднимет настроение, а мелодрама поможет отвлечься, погрузив вас в чью-то интересную историю. Даже фильм с печальным сюжетом позволит переключить фокус с личных тревог на переживания героев, что помогает уменьшить собственное напряжение.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

