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Нутрициолог не советует Глушенкову расслабляться пивом после матчей: только вред

1:56
Здоровье

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков недавно заявил в интервью, что выпивает литр пива после матчей для восстановления водного баланса. Врач и нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что пиво действительно содержит сахар, соли, углекислый газ и углеводы, которые могут заменить потраченные калории во время физической активности. Однако эти элементы также содержатся в других продуктах, напомнила врач.

Нутрициолог не советует Глушенкову расслабляться пивом после матчей: только вред
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Пиво обладает мочегонным эффектом и приводит к потере жидкости организмом. После интенсивных матчей футболистам необходимо восстановить водно-солевой баланс. Организм спортсмена нуждается в отдыхе после физической нагрузки, а этиловый спирт, содержащийся в пиве, нагружает его ещё больше, особенно печень. В результате увеличивается время восстановления, что может повлиять на показатели футболиста, подчеркнула Гузман.

Гузман подчеркнула, что алкоголь после матча служит психологической разрядкой для некоторых игроков, например, как награда за победу или утешение после поражения. Однако это никак не связано с пользой для здоровья.

"Алкоголь после матча — это, скорее, психологическая разгрузка для некоторых футболистов. Скажем, приятный бонус за победу либо некое утешение после проигрыша. Ничего общего с пользой для здоровья напиток не имеет, только вред!", — сказала Гузман в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Эксперт также сообщила, что специальные спортивные напитки или вода с содержанием натрия, калия и магния могут помочь восстановить водно-солевой баланс после физической нагрузки. Кроме того, РУСАДА запретило употреблять пиво и другие алкогольные напитки во время допинг-контроля, и спортсмены должны следовать этому правилу.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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