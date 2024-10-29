Секрет стройности японок: 14-дневная диета без соли и сахара

Японская диета — это низкокалорийная программа питания, разработанная диетологами из Японии, страны, известной долгожительством и высоким качеством жизни.
Диета рассчитана на 14 дней, хотя основная потеря веса происходит в первые семь. Если есть уверенность в поддержании достигнутого результата, можно ограничиться и одной неделей.
При соблюдении строгих правил японской диеты за 14 дней можно сбросить 8-9 кг. Сообщает calorizator. ru
Основной принцип — исключение из рациона:
Хотя меню диеты скромное, оно сбалансировано, и потому крайне важно не менять последовательность дней и не заменять продукты.
Питьевой режим состоит только из воды: чистой, талой или минеральной без газа. Примечательно, что в диете допускается употребление натурального чёрного кофе, но без добавления молока, сливок и сахара, а также полностью исключены перекусы.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.