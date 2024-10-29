Секрет стройности японок: 14-дневная диета без соли и сахара

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японская диета — это низкокалорийная программа питания, разработанная диетологами из Японии, страны, известной долгожительством и высоким качеством жизни.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Диета рассчитана на 14 дней, хотя основная потеря веса происходит в первые семь. Если есть уверенность в поддержании достигнутого результата, можно ограничиться и одной неделей.

При соблюдении строгих правил японской диеты за 14 дней можно сбросить 8-9 кг. Сообщает calorizator. ru

Основной принцип — исключение из рациона:

соли

сахара

мучных изделий

консервов

копчёностей

алкоголя

газированных напитков

Хотя меню диеты скромное, оно сбалансировано, и потому крайне важно не менять последовательность дней и не заменять продукты.

Питьевой режим состоит только из воды: чистой, талой или минеральной без газа. Примечательно, что в диете допускается употребление натурального чёрного кофе, но без добавления молока, сливок и сахара, а также полностью исключены перекусы.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



