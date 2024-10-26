Специалист по ЛФК рассказала, кому необходимо делать упражнения для мышц тазового дна

Врач по лечебной физической культуре Софья Федосова рассказала о важности упражнений для укрепления тазового дна и о том, кому они могут быть особенно полезны.
По словам специалиста, регулярные тренировки для укрепления тазовых мышц способны значительно улучшить качество жизни женщин, особенно тех, кто сталкивается с различными проблемами, имеющими отношение к беременности, родам и менопаузе.
Врач объяснила, что правильное выполнение упражнений помогает восстановить тонус мышц, улучшает кровообращение и уменьшает риск появления таких заболеваний, как недержание мочи или выпадение органов малого таза.
Особое внимание таким упражнениям Федосова призвала уделить беременным и рожавшим женщинам, так как в эти периоды мышцы тазового дна требуют особого внимания и ухода. Помимо этого, упражнения для мышц тазового дня помогают подготовить организм будущей мамы к родам и ускорить восстановление после родов.
"Гормональные изменения могут привести к ослаблению мышц. Регулярные физические нагрузки помогают уменьшить неприятные симптомы и улучшить общее состояние женщин в период менопаузы", — отметила врач в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Упражнения для тазового дна также будут полезны для женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, так как недостаток физической активности отрицательно влияет на состояние этих мышц.
Однако прежде чем приступать к тренировкам, особенно если у вас уже есть проблемы с тазовым дном или хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистом, напомнила Федосова. Также следует быть осторожными после операций или тем, у кого имеются воспалительные заболевания, добавила врач.
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