Интенсивные тренировки снижают голод: новое исследование учёных

Исследователи из Университета штата Вирджиния провели работу, показывающую, что интенсивные физические нагрузки способны снижать ощущение голода. При этом, как выяснилось, женщины оказываются более чувствительными к этому эффекту, чем мужчины. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society (JES). Об этом сообщает Газета.Ru.

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В рамках работы команда проанализировала, как занятия спортом влияют на уровень гормона грелина, отвечающего за регулирование аппетита.

Эксперты провели исследование с участием восьми мужчин и шести женщин. Все респонденты провели ночь без пищи, а затем выполняли тренировки с различной интенсивностью.

В результате выяснили, что грелин играет важную роль в различных биологических процессах, включая управление энергетическим балансом, аппетитом, уровнем глюкозы, иммунной функцией, а также в регуляции сна и памяти.

"Мы обнаружили, что высокоинтенсивные упражнения подавляют уровень грелина больше, чем упражнения средней интенсивности. Кроме того, мы обнаружили, что люди чувствовали себя менее голодными после энергичных тренировок по сравнению со средней нагрузкой", — отметила ведущий автор научной работы, доктор Кара Андерсон.

Уточнения

Грелин — пептидный гормон, обладающий свойствами гонадолиберина и другими метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в желудочно-кишечном тракте.



