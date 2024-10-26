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Иммунолог Жемчугов рассказал, из каких блюд можно получить опасную токсикоинфекцию

2:20
Здоровье

В свете недавних событий в США с отравлением роял-чизбургерами в сети McDonald's, а также случаями проблем со здоровьем после употребления фаст-фуда в России, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эксклюзивном интервью для Ньюсинфо поделился важной информацией о симптомах и последствиях пищевой токсикоинфекции.

Иммунолог Жемчугов рассказал, из каких блюд можно получить опасную токсикоинфекцию
Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

Эксперт уточнил, что характерными признаками токсикоинфекции являются рвота, боли в желудке, диарея и повышенная температура.

"Признаками такой токсикоинфекции является в первую очередь рвота. Организм пытается освободиться от того, что его отравило. И желудок не воспринимает, он болит. Дальше организм тоже пытается освободиться, если это проникает дальше. Начинается диарея, бывает очень высокая температура. Даже единичные клетки эндотоксина могут вызывать температуру до 40 градусов. Это основные признаки пищевой токсикоинфекции", — сказал Жемчугов.

Особенно опасным, по словам специалиста, для маленьких детей и пожилых является штамм бактерий E. coli O157: H7, который может вызвать серьёзные осложнения, включая диарею с кровью и почечную недостаточность.

Доктор Жемчугов также рассказал, как действовать в случае проявления тревожных симптомов. Рекомендуется выпить воду с марганцовкой для очищения желудка и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Иммунолог предостерёг от употребления опасных продуктов, таких как торты с кремом, особенно с большим количеством крема, и готовые салаты, содержащие мясо или яйца, которые могут быть источниками токсинов. Жемчугов подчеркнул, что самыми опасными в плане возможного заражения являются именно готовые салаты.

Эксперт отметил, что важно следить за продуктами, которые мы употребляем, особенно теми, которые могут быть недостаточно обработаны.

При появлении подозрительных симптомов необходимо незамедлительно принять меры и обратиться к специалисту. Эксперт призвал беречь своё здоровье и быть внимательными к своему питанию.

Уточнения

Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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