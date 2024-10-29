Какие витамины жизненно необходимы, а какие просто миф

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слово "витамины" происходит от латинского слова "vita", что означает "жизнь". Это группа органических веществ с низкомолекулярной структурой, которые необходимы для полноценного функционирования организма.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Витамины относятся к микронутриентам, так как содержатся в пище в небольших количествах. Они не дают энергии и не содержат калорий, но играют ключевую роль в обмене веществ. Рассказывает эксперт на сайте calorizator. ru

Большинство витаминов не вырабатывается организмом, поэтому их необходимо получать с пищей или в виде добавок. Исключение составляют витамин К, который синтезируется бактериями в толстом кишечнике, и витамин В3, образующийся из аминокислоты триптофана.

Классификация витаминов

Известно около 15 витаминов, которые делят на две группы: жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (B, C, P, PP).

Жирорастворимые витамины могут накапливаться в организме, откладываясь в жировой ткани и печени.

Водорастворимые, наоборот, не накапливаются и выводятся с водой, что объясняет, почему гиповитаминоз чаще встречается по этой группе, а гипервитаминоз — по жирорастворимой.

Также существуют витаминоподобные вещества, такие как инозит, карнитин, липоевая кислота и холин, которые не являются полноценными витаминами, но играют важные роли в обмене веществ.

Факторы, влияющие на потребность в витаминах

Потребность в витаминах меняется в зависимости от множества факторов:

Возраст: с возрастом потребность в витаминах увеличивается, но после 50 лет она может снижаться.

с возрастом потребность в витаминах увеличивается, но после 50 лет она может снижаться. Масса тела: чем выше масса, тем больше нужно витаминов.

Физическая активность: При интенсивных нагрузках увеличивается расход витаминов.

чем выше масса, тем больше нужно витаминов. Физическая активность: При интенсивных нагрузках увеличивается расход витаминов. Заболевания: хронические болезни и нарушения обмена веществ повышают потребность в витаминах.

хронические болезни и нарушения обмена веществ повышают потребность в витаминах. Беременность и кормление грудью: в этих случаях витамины нужны и маме, и ребенку.

в этих случаях витамины нужны и маме, и ребенку. Рацион питания: питание с достаточным количеством натуральных витаминов снижает потребность в добавках.

Дефицит и избыток витаминов

Дефицит витаминов приводит к авитаминозам и гиповитаминозам.

Авитаминоз — это тяжелый недостаток определенного витамина, проявляющийся в серьезных нарушениях: цинга при нехватке витамина С, рахит — при дефиците витамина D, бери-бери — при недостатке витамина B1.

Гиповитаминозы — это умеренный дефицит, который вызывает такие симптомы, как усталость, снижение аппетита, ломкость волос, сухость кожи и кровоточивость десен.

Гипервитаминозы — это состояния, вызванные передозировкой жирорастворимых витаминов, которые накапливаются в организме, что может привести к серьезным последствиям.

Разрушение витаминов при готовке

Витамины разрушаются под воздействием высоких температур, кислорода, света и кислот. Например, витамин С разрушается при термической обработке и длительном хранении овощей. Витамин А сохраняется при варке, но разрушается от кислорода и ультрафиолета. Витамин E устойчив к нагреванию, но чувствителен к свету и кислороду, разрушается при прогоркании масел.

Почему витамины важны

Витамины необходимы для всех процессов в организме. Они участвуют в работе более 100 ферментов, поддерживают иммунитет и делают организм более устойчивым к заболеваниям. Без них невозможны нормальный рост, развитие и поддержание здоровья.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

