Слово "витамины" происходит от латинского слова "vita", что означает "жизнь". Это группа органических веществ с низкомолекулярной структурой, которые необходимы для полноценного функционирования организма.
Витамины относятся к микронутриентам, так как содержатся в пище в небольших количествах. Они не дают энергии и не содержат калорий, но играют ключевую роль в обмене веществ. Рассказывает эксперт на сайте calorizator. ru
Большинство витаминов не вырабатывается организмом, поэтому их необходимо получать с пищей или в виде добавок. Исключение составляют витамин К, который синтезируется бактериями в толстом кишечнике, и витамин В3, образующийся из аминокислоты триптофана.
Известно около 15 витаминов, которые делят на две группы: жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (B, C, P, PP).
Также существуют витаминоподобные вещества, такие как инозит, карнитин, липоевая кислота и холин, которые не являются полноценными витаминами, но играют важные роли в обмене веществ.
Факторы, влияющие на потребность в витаминах
Потребность в витаминах меняется в зависимости от множества факторов:
Дефицит витаминов приводит к авитаминозам и гиповитаминозам.
Авитаминоз — это тяжелый недостаток определенного витамина, проявляющийся в серьезных нарушениях: цинга при нехватке витамина С, рахит — при дефиците витамина D, бери-бери — при недостатке витамина B1.
Гиповитаминозы — это умеренный дефицит, который вызывает такие симптомы, как усталость, снижение аппетита, ломкость волос, сухость кожи и кровоточивость десен.
Гипервитаминозы — это состояния, вызванные передозировкой жирорастворимых витаминов, которые накапливаются в организме, что может привести к серьезным последствиям.
Витамины разрушаются под воздействием высоких температур, кислорода, света и кислот. Например, витамин С разрушается при термической обработке и длительном хранении овощей. Витамин А сохраняется при варке, но разрушается от кислорода и ультрафиолета. Витамин E устойчив к нагреванию, но чувствителен к свету и кислороду, разрушается при прогоркании масел.
Почему витамины важны
Витамины необходимы для всех процессов в организме. Они участвуют в работе более 100 ферментов, поддерживают иммунитет и делают организм более устойчивым к заболеваниям. Без них невозможны нормальный рост, развитие и поддержание здоровья.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.