Опрос показал: каждая четвёртая россиянка прибегает к услугам красоты

Около 25% женщин в России обращаются к бьюти-услугам с целью произвести впечатление на окружающих, включая мужчин. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного сервисом "Профи". Об этом сообщили в издании "Лента.ру".
Аналитики компании опросили пять тысяч женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей стране. Выяснилось, что 68% участниц регулярно пользуются различными услугами в сфере красоты. При этом 40% из них признались, что делают это, чтобы повысить свою уверенность, а 25% — чтобы оставить впечатление на других.
По данным опроса, 68% участниц регулярно посещают маникюрные салоны, делая маникюр не реже одного раза в месяц. Процедура наращивания ресниц также пользуется большим спросом — она входит в привычку 45% женщин в России. В числе прочих популярных услуг можно выделить уход за кожей (30%) и профессиональные укладки (25%).
Исследование также показало, что 53% респонденток мечтают о увеличении губ, но пока не решаются на эту процедуру. На втором месте по популярности находится ботокс для лица — о нем задумываются 21% опрошенных, а третью строчку занимает подтяжка или увеличение груди с показателем 15%.
Подтяжка лица фейсли́фтинг (англиц. от face lifting) — пластическая операция, направленная на устранение морщин, обвисания кожи, носогубных складок и других признаков старения при помощи удаления избыточного количества жировой клетчатки.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.