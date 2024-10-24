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Врач назвала сыры, от которых лучше отказаться пожилым людям

0:59
Здоровье

Слишком соленые и жирные сыры негативно влияют на здоровье пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

Врач назвала сыры, от которых лучше отказаться пожилым людям
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Самые неполезные для пожилых сыры — это соленые. Например, брынза, фета, заявила эксперт. Она объяснила, что такой вид молочных продуктов задерживает жидкость, а также способствует возникновению отеков, а также ухудшает прогноз во время мочекаменной болезни. При этом Мухина подчеркнула, что сам по себе сыр является очень хорошим источником кальция и белка.

Также врач посоветовала пожилым людям не употреблять жирные сыры, так как у многих пенсионеров повышен уровень холестерина. В связи с этим Мухина посоветовала не употреблять сыры с содержанием жира 40-50%. Для этого она порекомендовала брать легкие — с содержанием 20% жира.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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