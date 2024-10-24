Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом осени начинается сезон инжира. Эти плоды не только вкусны, но и обладают множеством полезных свойств, например, способствуют облегчению запоров. Тем не менее, многим россиянам следует избегать покупки инжира, так как он может причинить серьезный вред организму.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" пояснил, почему инжир может оказаться опасным для здоровья. Дело в том, что по содержанию сахара он занимает второе место после бананов и винограда, что делает его нежелательным продуктом для людей с сахарным диабетом.

Также простые углеводы, содержащиеся в инжире, не подойдут тем, кто страдает от лишнего веса. Кроме того, его потребление не рекомендуется при мочекаменной болезни. Эксперт также подчеркнул, что высокое содержание семян в плодах может вызвать диарею, поэтому стоит быть внимательным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И, конечно, не забывайте следить за сроком годности продуктов.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

