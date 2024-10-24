Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир

С приходом осени начинается сезон инжира. Эти плоды не только вкусны, но и обладают множеством полезных свойств, например, способствуют облегчению запоров. Тем не менее, многим россиянам следует избегать покупки инжира, так как он может причинить серьезный вред организму.
Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" пояснил, почему инжир может оказаться опасным для здоровья. Дело в том, что по содержанию сахара он занимает второе место после бананов и винограда, что делает его нежелательным продуктом для людей с сахарным диабетом.
Также простые углеводы, содержащиеся в инжире, не подойдут тем, кто страдает от лишнего веса. Кроме того, его потребление не рекомендуется при мочекаменной болезни. Эксперт также подчеркнул, что высокое содержание семян в плодах может вызвать диарею, поэтому стоит быть внимательным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И, конечно, не забывайте следить за сроком годности продуктов.
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.
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