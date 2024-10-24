Эксперт рассказал, какой хлеб полезней

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Александр Созыкин рассказал, какой хлеб лучше всего употреблять и почему.

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По словам эксперта, самый полезный хлеб — это цельнозерновой из зёрен пшеницы или ржи, которые сохранили свои оболочки.

"Он обогащает организм человека углеводами, витаминами Е и группы В, аминокислотами, клетчаткой, железом, магнием, селеном и бета-каротином”, — рассказал биолог.

Он также посоветовал выбирать злаковый хлеб, который содержит семена подсолнечника, льна, кунжута, отруби, специи, сухофрукты или орехи. А вот от хлеба длительного хранения лучше отказаться.

"Нежелателен хлеб фабричного производства с длительными сроками хранения. Его производитель жертвует полезными свойствами и натуральными компонентами для расширения времени реализации. В таком хлебе обязательно есть консерванты, в частности пропионат калия и пищевой спирт, которые не позволяют размножаться плесени. Хлебная корка, безусловно, вкуснее, она любима многими с детства, зато мякиш — полезнее”, — поделился Созыкин.

Обычный белый хлеб готовится из шлифованного зерна без полезной оболочки. Поэтому подходит лишь здоровым молодым людям, у которых высокая физическая активность. Ведь употребление этого хлеба свыше 250-300 граммов может привести к ожирению, высокому уровню холестерина и появлению проблем с сердцем и сосудами, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Цельнозерновые продукты — продукты, сделанные из цельного зерна с сохранением того же баланса питательных веществ, что и в изначальном зерне.



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