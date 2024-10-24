Как дефицит витамина D у детей может повлиять на здоровье в будущем

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Макгилла обнаружили, что недостаток витамина D в детском возрасте существенно увеличивает вероятность развития аутоиммунных заболеваний. Результаты их работы, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что нехватка этого витамина ускоряет процессы старения тимуса, что может негативно сказаться на функционировании иммунной системы. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Тимус выполняет важнейшую функцию в формировании клеток иммунитета, обучая их различать собственные ткани организма и внешние угрозы. Когда уровень витамина D находится на низком уровне, тимус стареет быстрее, что приводит к снижению эффективности удаления клеток, способных атаковать здоровые структуры организма. В свою очередь, это увеличивает шансы на развитие таких аутоиммунных заболеваний, как диабет I типа.

В ходе проведенного исследования использовались лабораторные мыши, которые не способны были синтезировать витамин D. Исследователи применили клеточный анализ и геномное секвенирование для изучения влияния недостатка витамина D на работу тимуса и функционирование иммунной системы в целом. Данный подход позволил исследовать молекулярные механизмы, лежащие в основе процессов старения тимуса.

Значение витамина D для иммунитета становится особенно актуальным в регионах с продолжительными зимами, когда недостаток солнечного света ограничивает его естественную выработку в организме.

Учёные планируют углубить свои исследования о воздействии витамина D на тимус у людей. Авторы подчеркивают, что дальнейшие исследования могут привести к созданию новых профилактических стратегий против аутоиммунных заболеваний, основанных на поддержании оптимального уровня витамина D.

Уточнения

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.



Ти́мус (лат. thymus), или ви́лочковая железа, или зо́бная железа — лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы.

