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Врач раскрывает секреты крепкого сна и его влияние на здоровье

1:44
Здоровье

Необходимость в полноценном сне крайне важна, так как его нехватка может привести к хронической усталости, восстановление от которой требует до трех недель дополнительного отдыха, пояснила кардиолог из "СМ-Клиники" Наталия Золотарева, сообщает "Российская газета со ссылкой на Life.ru.

Врач раскрывает секреты крепкого сна и его влияние на здоровье
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Врач также отметила, что недостаток сна нарушает обмен веществ и эндокринные функции организма, что, в свою очередь, может вызвать повышение артериального давления и рост уровня цитокинов, способствующих воспалительным процессам. Это состояние может привести к таким серьезным заболеваниям, как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.

Недостаток глубокого сна, как отмечает Золотарева, ведет к нарушению гормонального баланса и снижению выработки таких веществ, как грелин и лептин, что в свою очередь отрицательно сказывается на метаболизме.

Кроме того, врач предупреждает о рисках, связанных с недостатком сна, особенно при наличии сонного апноэ. Во время этого расстройства человек может спать достаточное количество часов, однако его сон прерывается храпом и остановками дыхания, что делает его неэффективным. Такой прерывистый сон может способствовать повышению артериального давления, а также повышает риск инфарктов и инсультов.

Для того чтобы улучшить качество сна, Золотарева рекомендует избегать алкоголя и кофеина перед сном, ограничивать курение, завершать ужин за 2-2,5 часа до сна и отказываться от просмотра новостей и использования гаджетов за два часа до отдыха.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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