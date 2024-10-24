Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно ухаживать за пожилой кошкой: полезные советы
Эффективные способы экономии на коммунальных услугах зимой
Как правильно подбирать очки к форме лица
Юрий Соломин раскрыл тайну русской души и причины провалов в кино и спорте
Эти ошибки не позволяют вам вырастить потрясающий урожай: исправьте их
Советы по уходу за шерстяными вещами
Хозяйки рассказали, как продлить свежесть бананов и предотвратить их потемнение
Почему чистка двигателя и аккумулятора важна для вашей машины
Черепашья пещера: таинственное место на Сипадане

Эксперт раскрывает секреты идеальной чистоты пластиковых контейнеров

1:20
Здоровье

Некорректное использование и мытье пластиковых контейнеров ускоряет их износ, приводя к появлению трещин. Это в свою очередь увеличивает количество микропластика, который проникает в нашу пищу и канализацию, а затем оказывается в окружающей среде. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на эксперта в области полимеров и автора книги "Яды: вокруг и внутри" Сакина Зейналова.

Эксперт раскрывает секреты идеальной чистоты пластиковых контейнеров
Фото: freepik

Согласно ее утверждениям, мыть пластиковые контейнеры в посудомоечной машине не рекомендуется. Она советует очищать их вручную, избегая абразивных материалов, таких как жесткие или металлические губки.

"Выбирайте что-нибудь помягче", — говорит эксперт.

Зейналова подчеркивает, что температура воды должна быть приятной для рук. Если все же решено использовать посудомоечную машину, контейнеры лучше разместить на верхней полке, подальше от нагревательного элемента. Она также рекомендует избегать режимов дезинфекции, высокой температуры и глубокого очищения.

"Лучше вообще не помещать в посудомоечную машину контейнеры из ПВХ. Также в ней запрещено мыть одноразовую пластиковую тару, к ней относится упаковка продуктов и напитков, например бутылки", — заключила Зейналова.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
 

Эколо́гия  — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Telepolis: Россия может обойти Запад в борьбе за "белое золото"
Экономика и бизнес
Telepolis: Россия может обойти Запад в борьбе за "белое золото" Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Последние материалы
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт
Врач раскрывает секреты крепкого сна и его влияние на здоровье
Актёр Ярушин посоветовал россиянам постоянно инвестировать
Загадочная структура Земли: что учёные узнали о её внутреннем строении
Идеальный гарнир из моркови: быстрый рецепт для любого блюда
Глава "Ростеха" назвал сроки производства самолётов в России
Россиянам посоветовали отложить взятие ипотеки на два-три года
Эксперт раскрывает секреты идеальной чистоты пластиковых контейнеров
Секреты по выращиванию и уходу за молочаем
Как одеться на собеседование и произвести впечатление: советы для женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.