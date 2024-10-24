Эксперт раскрывает секреты идеальной чистоты пластиковых контейнеров

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некорректное использование и мытье пластиковых контейнеров ускоряет их износ, приводя к появлению трещин. Это в свою очередь увеличивает количество микропластика, который проникает в нашу пищу и канализацию, а затем оказывается в окружающей среде. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на эксперта в области полимеров и автора книги "Яды: вокруг и внутри" Сакина Зейналова.

Фото: freepik

Согласно ее утверждениям, мыть пластиковые контейнеры в посудомоечной машине не рекомендуется. Она советует очищать их вручную, избегая абразивных материалов, таких как жесткие или металлические губки.

"Выбирайте что-нибудь помягче", — говорит эксперт.

Зейналова подчеркивает, что температура воды должна быть приятной для рук. Если все же решено использовать посудомоечную машину, контейнеры лучше разместить на верхней полке, подальше от нагревательного элемента. Она также рекомендует избегать режимов дезинфекции, высокой температуры и глубокого очищения.

"Лучше вообще не помещать в посудомоечную машину контейнеры из ПВХ. Также в ней запрещено мыть одноразовую пластиковую тару, к ней относится упаковка продуктов и напитков, например бутылки", — заключила Зейналова.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.





Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



