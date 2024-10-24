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Синяки на коже без причины: гастроэнтеролог назвал причину

1:09
Здоровье

По словам американского гастроэнтеролога Саураба Сетхи, синяки на теле при незначительных ударах могут указывать на дефицит витаминов С и К1 в организме.

Синяки на коже без причины: гастроэнтеролог назвал причину
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Витамин С (аскорбиновая кислота) играет важную роль в укреплении иммунной системы и выработке коллагена, который поддерживает здоровье кожи и сосудов. Недостаток этого витамина приводит к ослаблению сосудов и появлению синяков. В тяжелых случаях дефицит витамина С может вызвать цингу — заболевание, сопровождающееся воспалением десен, кровоизлияниями и болями в мышцах и костях.

Для восполнения недостатка аскорбиновой кислоты рекомендуется включить в рацион такие продукты, как цитрусовые, брокколи и киви. Однако избыток витамина С может вызвать негативные последствия, включая образование камней в почках.

Витамин K1 также необходим для здоровья сосудов, так как он отвечает за свертываемость крови. Его дефицит повышает риск разрывов мелких сосудов, что также приводит к образованию синяков.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — желудок + др.-греч. ἔντερον — кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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