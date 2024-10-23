Учёные нашли связь мелатонина и редкой болезни костей

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые из Колумбийского университета обнаружили генетическую причину редкой формы заболевания костей — идиопатического остеопороза.

Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд, CC BY-SA 3.0

Это заболевание связано с мутациями гена, который регулирует выработку мелатонина, гормона сна.

Оказалось, что мутации гена MTNR1A приводят к нарушению функции белка, что в итоге вызывает слабость костей. Этот тип остеопороза может поражать даже молодых и здоровых людей, делая их скелет настолько хрупким, что обычный кашель может привести к перелому.

В ходе исследования были выявлены две мутации, которые были протестированы на костных клетках человека и лабораторных мышах. Эти мутации привели к быстрому старению клеток и снижению костной массы.

Ученые считают, что восстановление нормальной работы мелатонина может помочь предотвратить развитие этого заболевания и даже обратить его вспять.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.



Кость (лат os) — твёрдый орган позвоночных животных.

