Американские ученые из Колумбийского университета обнаружили генетическую причину редкой формы заболевания костей — идиопатического остеопороза.
Это заболевание связано с мутациями гена, который регулирует выработку мелатонина, гормона сна.
Оказалось, что мутации гена MTNR1A приводят к нарушению функции белка, что в итоге вызывает слабость костей. Этот тип остеопороза может поражать даже молодых и здоровых людей, делая их скелет настолько хрупким, что обычный кашель может привести к перелому.
В ходе исследования были выявлены две мутации, которые были протестированы на костных клетках человека и лабораторных мышах. Эти мутации привели к быстрому старению клеток и снижению костной массы.
Ученые считают, что восстановление нормальной работы мелатонина может помочь предотвратить развитие этого заболевания и даже обратить его вспять.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
Кость (лат os) — твёрдый орган позвоночных животных.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.