Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам заблокировали доступ к обновлениям видеокарт Nvidia
Создаем комфорт в гостиной: советы по выбору обоев
Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
Чем заменить румяна: четыре простых альтернативы для свежего макияжа
Стас Ярушин подтвердил слухи о рождении у него третьего ребёнка: теперь паркуюсь бесплатно
Как отличить качественное сливочное масло от подделки
Супружеская пара из США сократила расходы на жизнь после переезда в Италию
Названа дата дебюта Квинси Промеса в новом клубе
Российская танкерная фанера может оказаться в Южной Корее

Учёные нашли связь мелатонина и редкой болезни костей

0:59
Здоровье

Американские ученые из Колумбийского университета обнаружили генетическую причину редкой формы заболевания костей — идиопатического остеопороза.

Учёные нашли связь мелатонина и редкой болезни костей
Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд, CC BY-SA 3.0

Это заболевание связано с мутациями гена, который регулирует выработку мелатонина, гормона сна.

Оказалось, что мутации гена MTNR1A приводят к нарушению функции белка, что в итоге вызывает слабость костей. Этот тип остеопороза может поражать даже молодых и здоровых людей, делая их скелет настолько хрупким, что обычный кашель может привести к перелому.

В ходе исследования были выявлены две мутации, которые были протестированы на костных клетках человека и лабораторных мышах. Эти мутации привели к быстрому старению клеток и снижению костной массы.

Ученые считают, что восстановление нормальной работы мелатонина может помочь предотвратить развитие этого заболевания и даже обратить его вспять.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Обсудить
Сейчас читают
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Основные фобии кошек: что пугает пушистых любимцев и как с этим справиться?
Домашние животные
Основные фобии кошек: что пугает пушистых любимцев и как с этим справиться?
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Авто
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Создаем комфорт в гостиной: советы по выбору обоев
Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
Учёные нашли связь мелатонина и редкой болезни костей
Чем заменить румяна: четыре простых альтернативы для свежего макияжа
Стас Ярушин подтвердил слухи о рождении у него третьего ребёнка: теперь паркуюсь бесплатно
Как отличить качественное сливочное масло от подделки
Супружеская пара из США сократила расходы на жизнь после переезда в Италию
Названа дата дебюта Квинси Промеса в новом клубе
Российская танкерная фанера может оказаться в Южной Корее
Российские учёные создали революционную технологию ферментации кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.