Эти сыры могут навредить вашему здоровью: почему пожилым стоит избегать соленых сортов

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сыры с высоким содержанием соли и жира особенно вредны для пожилых людей, предупреждает врач-диетолог Марият Мухина. Она отметила, что хотя сыр богат кальцием и белком, которые полезны для костей и общего здоровья, не все его виды подходят для людей преклонного возраста. Например, такие соленые сорта как брынза и фета могут задерживать жидкость в организме, способствуя отекам и ухудшая состояние при мочекаменной болезни.

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Мухина также указала, что пожилым людям следует избегать сыров с высоким содержанием жира — 40-50%, так как это может усугубить проблемы с холестерином. Диетолог посоветовала выбирать легкие варианты с содержанием жира около 20%.

Особое внимание она обратила на соевый сыр тофу, который обладает низкой жирностью и богат белком. Тофу также содержит фитоэстрогены, которые помогают предотвратить остеопороз у пожилых женщин. Мухина рекомендует съедать не менее 100 граммов разрешенного сыра в неделю, что эквивалентно одному небольшому кусочку в день. Максимальная допустимая порция — 200 граммов в неделю.

Специалист также отметила, что сыр можно добавлять в утренние блюда, например, в кашу или глазунью.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

