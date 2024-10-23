Врач объяснила, что влияет на скорость пищеварения

Для того чтобы пища полностью переварилась в человеческом организме, может потребоваться время от тридцати минут до трёх суток. Темп пищеварения зависит от множества факторов, всего их шесть. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.
По её словам, на процесс переваривания оказывают влияние несколько аспектов: вид и количество потребляемой пищи, возраст, уровень физической активности, состояние желудочно-кишечного тракта, а также степень гидратации организма. Поэтому для нормального пищеварения крайне важно употреблять достаточное количество жидкости.
К тому же врач отметила, что чем больше ест человек, тем дольше будет идти процесс переваривания. Темп пищеварения также варьируется в зависимости от типа пищи. Например, углеводы могут перевариваться от получаса до двух часов, белкам требуется до четырёх часов, а для жиров этот процесс занимает более шести часов, передает "Газета.Ru"
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