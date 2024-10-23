Врач объяснила, что влияет на скорость пищеварения

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы пища полностью переварилась в человеческом организме, может потребоваться время от тридцати минут до трёх суток. Темп пищеварения зависит от множества факторов, всего их шесть. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, PDM

По её словам, на процесс переваривания оказывают влияние несколько аспектов: вид и количество потребляемой пищи, возраст, уровень физической активности, состояние желудочно-кишечного тракта, а также степень гидратации организма. Поэтому для нормального пищеварения крайне важно употреблять достаточное количество жидкости.

К тому же врач отметила, что чем больше ест человек, тем дольше будет идти процесс переваривания. Темп пищеварения также варьируется в зависимости от типа пищи. Например, углеводы могут перевариваться от получаса до двух часов, белкам требуется до четырёх часов, а для жиров этот процесс занимает более шести часов, передает "Газета.Ru"