Недостаток витаминов: внешние признаки, которые нельзя игнорировать

Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи выделил пять признаков внешности, указывающих на дефицит витаминов и минералов в организме, о чем он рассказал в интервью для New York Post (NYP), сообщает Lenta.ru.
Врач из Калифорнии отметил, что если ногти ломаются, это может быть признаком недостатка белка и железа в пище. Он добавил, что источниками железа являются красное мясо, птица, рыба, шпинат, бобовые, цельнозерновые продукты и яйца. Кроме того, подергивание века может сигнализировать о нехватке магния, который играет важную роль в передаче нервных импульсов и функционировании нервной системы.
По утверждению врача, щелчки и хрусты в суставах могут сигнализировать о нехватке витамина D3 или кальция.
"Кальций формирует и поддерживает прочность костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций из молока, сардин и листовой зелени", — отметил доктор.
Также доктор обратил внимание на то, что преждевременная седина может указывать на дефицит витамина B12, который критически важен для производства эритроцитов и доставки кислорода к волосяным фолликулам.
В заключение специалист акцентировал внимание на том, что частые синяки на теле могут свидетельствовать о нехватке витамина С, необходимого для синтеза коллагена.
"Возможно, в вашем организме недостаточно витамина С, который отвечает за образование коллагена, — подытожил врач. — Это также может быть признаком дефицита витамина К1, который помогает в свертывании крови".
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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