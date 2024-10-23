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Дерматолог Филёва рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук осенью

Здоровье

Осенний сезон в самом разгаре, перепады температур и холодный ветер не лучшим образом сказываются на коже рук, вызывая раздражение и чувство стянутости. Как с этим бороться? Об этом рассказала врач лаборатории "Гемотест", дерматолог Александра Филёва.

Дерматолог Филёва рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук осенью
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0

Как пояснила эксперт, страшны именно перепады температур: например, когда мы выходим из теплого помещения на улицу. В этот момент нарушается естественный липидный барьер, возникает обезвоживание и шелушение. Холод ухудшает кровообращение, замедляя процессы регенерации.

Также кожа сильно сохнет в помещениях, где включено отопление, поскольку воздух слишком сухой. Поэтому так важно регулярное увлажнение кожи рук.

"Основа ухода — регулярное использование увлажняющих кремов для рук, которые содержат компоненты, способствующие восстановлению защитного барьера кожи: глицерин, гиалуроновую кислоту, масла ши и миндаля, пантенол", — рассказывает дерматолог.

Наносить крем важно после мытья и перед выходом на улицу. Перед сном можно нанести на руки более плотный слой уходовой косметики.

При мытье рук стоит выбирать нежные средства, которые не содержат агрессивных компонентов и спиртов, а также имеют в составе увлажняющие компоненты, такие как алоэ вера или овсяное молочко.

Также дерматолог рекомендует ответственно подходить к выбору перчаток для защиты рук на улице. Они должны быть изготовлены из натуральных тканей, синтетика препятствует нормальной вентиляции и не отводит влагу.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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