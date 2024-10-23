Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые комбинации продуктов могут оказать негативное влияние на организм, приводя к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и затруднению всасывания важных микроэлементов. Например, смесь кофе или чая с пищей, содержащей много кальция или железа, не рекомендуется. Об этом сообщила гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

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Кроме того, врач советует воздержаться от употребления алкоголя вместе с жирной пищей, чтобы избежать проблем с пищеварением. Также спиртные напитки могут оказать негативное воздействие на желудок, если их запивать острыми или кислыми блюдами. Важно отметить, что кальций может помешать усвоению железа.

Как отмечает Федосьина, в большинстве случаев пищеварительная система успешно справляется с обычными нагрузками, однако указанные комбинации продуктов могут представлять особую опасность для людей, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта, сообщает Газета. Ru.