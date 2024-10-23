Этот простой метод поможет вашему ребёнку спать крепче

Отказ от использования электронных гаджетов за 60 минут до сна способствует улучшению качества сна у маленьких детей, как показало масштабное и высококачественное исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: freepik

В исследовании приняли участие 105 семей с детьми в возрасте от 16 до 30 месяцев, проживающие в Лондоне, которые регулярно использовали экраны перед сном. Семьи были случайным образом разделены на две группы. В первой группе родителям было рекомендовано убрать все устройства с экрана за час до укладывания, заменив их на успокаивающие занятия, такие как чтение, настольные игры или головоломки. Во второй группе также проводились эти виды деятельности, но родителям не предлагали исключить электронные устройства.

Исследование сна детей проводилось с использованием данных от носимых трекеров активности, позволяя сравнить качество сна до и после эксперимента. В результате семинедельного отказа от экранного времени в группе наблюдалось значительное улучшение: дети стали реже просыпаться ночью и лучше высыпаться.

Предыдущие исследования указывали на связь между увеличенным временем, проведенным за экраном, и повышенным риском нарушения сна у малышей, но не устанавливали причинно-следственную связь.

Новое исследование является рандомизированным контролируемым экспериментом — золотым стандартом в медицинских исследованиях. Оно подтверждает, что использование экранных устройств действительно приводит к проблемам со сном. Важно отметить, что недостаток полноценного сна в раннем детстве может быть связан с различными заболеваниями, задержками в развитии и поведенческими расстройствами.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

