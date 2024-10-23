Гастроэнтеролог назвала самый полезный орех, сохраняющий мозг здоровым, а кости — прочными

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миндаль — невероятно полезный орех. Он богат витаминами и минералами, которые благотворно влияют на организм. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, CC BY-SA 3.0

Миндаль известен своими многочисленными полезными свойствами. Он содержит большое количество фолиевой кислоты, витаминов группы B и витамин E, мощный антиоксидант, отметила врач.

"Орех очищает организм от вредных веществ, нормализует работу печени и селезенки, обладает противосудорожными свойствами, сохраняет мозг здоровым. Он может также уменьшить возможность болезни Альцгеймера, улучшает прочность и долговечность костей, способствует нормализации процессов пищеварения", — сказала Сухорукова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Миндаль также способствует улучшению кровообращения, стимулирует иммунитет и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его используют для лечения заболеваний глаз и камней в почках.

Перед употреблением рекомендуется замочить ядра миндаля в воде на два часа, чтобы облегчить переваривание. Для максимальной пользы ешьте миндаль вместе с кожурой, так как в ней содержится большинство полезных веществ.

Миндальное масло также обладает питательными и восстанавливающими свойствами. Оно используется для приготовления масок для лица, которые делают кожу здоровой и сияющей.

В 30 граммах миндаля содержится 36% суточной нормы витамина E. Стоит отметить, что орехи являются высококалорийным продуктом. Однако пекан выделяется среди других орехов благодаря своим полезным свойствам, включая помощь в снижении веса и повышение чувства сытости.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.



Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.

