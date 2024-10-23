Гастроэнтеролог назвала самый полезный орех, сохраняющий мозг здоровым, а кости — прочными

Миндаль — невероятно полезный орех. Он богат витаминами и минералами, которые благотворно влияют на организм. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
Миндаль известен своими многочисленными полезными свойствами. Он содержит большое количество фолиевой кислоты, витаминов группы B и витамин E, мощный антиоксидант, отметила врач.
"Орех очищает организм от вредных веществ, нормализует работу печени и селезенки, обладает противосудорожными свойствами, сохраняет мозг здоровым. Он может также уменьшить возможность болезни Альцгеймера, улучшает прочность и долговечность костей, способствует нормализации процессов пищеварения", — сказала Сухорукова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Миндаль также способствует улучшению кровообращения, стимулирует иммунитет и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его используют для лечения заболеваний глаз и камней в почках.
Перед употреблением рекомендуется замочить ядра миндаля в воде на два часа, чтобы облегчить переваривание. Для максимальной пользы ешьте миндаль вместе с кожурой, так как в ней содержится большинство полезных веществ.
Миндальное масло также обладает питательными и восстанавливающими свойствами. Оно используется для приготовления масок для лица, которые делают кожу здоровой и сияющей.
В 30 граммах миндаля содержится 36% суточной нормы витамина E. Стоит отметить, что орехи являются высококалорийным продуктом. Однако пекан выделяется среди других орехов благодаря своим полезным свойствам, включая помощь в снижении веса и повышение чувства сытости.
Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.
Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.
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